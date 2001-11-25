FACUA crea en América Latina una corresponsalía de su revista 'Consumerismo'
La revista continúa impulsando la información internacional, prestando especial atención a las actividades y reivindicaciones del movimiento consumerista latinoamericano.
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América-25/11/2001
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La revista Consumerismo, editada por la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) desde 1984, da un nuevo impulso a la información internacional con la creación de una corresponsalía en América Latina y El Caribe, con sede