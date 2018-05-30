FACUA crea una plataforma de afectados por el cierre en cadena de la red de clínicas iDental
La asociación, que está recibiendo multitud de peticiones de asesoramiento por parte de los pacientes, tramita numerosos expedientes por diversas irregularidades.
FACUA.org
España-30/05/2018
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Los establecimientos iDental cerrados, hasta este momento, son los de Barcelona, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Santander, Sevilla y Zaragoza. | Imagen: identalnoticias.com
FACUA-Consumidores en Acción ha creado una plataforma de afectados para asesorar y defender a los pacientes damnificados por el cierre en cadena de la red de Clínicas iDental a lo largo de toda España.
La web con toda la información sobre la plataforma es