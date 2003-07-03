FACUA crea una plataforma de afectados por Mundo Mágico
El equipo jurídico de FACUA se hace cargo del caso para emprender acciones en defensa de los afectados. La Federación advierte que vuelven a existir créditos vinculados de BBVA y Santander Central Hispano que los usuarios siguen abonando a pesar de no disfrutar de los servicios, como ocurrió con el caso Opening.
FACUA.org
España-03/07/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha constituido una plataforma de afectados por las irregularidades de la empresa Mundo Mágico. El equipo jurídico de FACUA se ha hecho cargo del caso para emprender acciones en defensa de los