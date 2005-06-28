FACUA cree que el coste del petróleo no es más que una excusa para aceptar la subida tarifaria exigida por las eléctricas
La Federación reitera su demanda al Gobierno para que empiece a contar con la participación de las asociaciones de consumidores en el diseño del futuro del sector eléctrico.
FACUA.org
España-28/06/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) cree que el coste del petróleo no es más que una excusa del Gobierno para aceptar la subida tarifaria que vienen exigiendo las eléctricas.
El vicepresidente económico y ministro de Economía y