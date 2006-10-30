FACUA cree que la actuación del Gobierno para fomentar tarifas de agua que incentiven el ahorro puede contribuir a reducir las grandes diferencias entre municipios
Menos de la mitad de las ciudades encuestadas por FACUA combinan la aplicación de tarifas por bloques con factores de corrección en función del número de habitantes de la vivienda.
FACUA.org
España-30/10/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que una actuación decidida del Gobierno central para fomentar que los ayuntamientos aprueben tarifas de agua que incentiven el ahorro y penalicen el despilfarro puede contribuir a reducir las desproporcionadas diferenc