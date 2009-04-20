FACUA cree que Movistar da un paso importante con su nueva tarifa Simple, pero recuerda que es más cara que las de varias compañías
Frente a sus 9 céntimos más IVA por minuto, Pepephone, Blau, Simyo, Másmovil y Yoigo ofertan precios más bajos.
FACUA.org
España-20/04/2009
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FACUA-Consumidores en Acción cree que Movistar da un paso importante con su nueva tarifa sin extras denominada Movistar Simple, ya que supone una disminución de su precio medio por minuto, pero recuerda que en cualquier caso sigue teniendo un margen de beneficio abusivo y resulta m&