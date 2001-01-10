Nuestras acciones

FACUA cree que un juicio oral era necesario para determinar responsabilidades en el caso Aznalcóllar

La Federación lamenta la decisión de archivar el caso de la rotura de la balsa de las minas de Aznalcóllar.

FACUA.org
Andalucía-10/01/2001
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) lamenta la decisión de archivar el caso de la rotura de la balsa de Aznalcóllar. La juez instructora del caso tomó esta decisión al no haber apreciado indicios de delito en ning

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos