FACUA cree que un juicio oral era necesario para determinar responsabilidades en el caso Aznalcóllar
La Federación lamenta la decisión de archivar el caso de la rotura de la balsa de las minas de Aznalcóllar.
FACUA.org
Andalucía-10/01/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) lamenta la decisión de archivar el caso de la rotura de la balsa de Aznalcóllar. La juez instructora del caso tomó esta decisión al no haber apreciado indicios de delito en ning