FACUA critica al Ayuntamiento de Sevilla la reducción a una hora el tiempo máximo de estacionamiento de la Zona Azul
La nueva medida repercutirá en los intereses de los usuarios quienes dispondrán de menos tiempo aún para realizar sus gestiones.
FACUA.org
Sevilla-18/03/2005
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA critica la medida aprobada ayer en Pleno por el Ayuntamiento hispalense de reducir de dos a una hora el tiempo máximo de estacionamiento en las áreas con más demanda y rotación de usuarios de la Zon