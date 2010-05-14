FACUA critica el alto precio y la baja calidad de la banda ancha planteada por Industria para las zonas que todavía no tienen cobertura
Ofrece subvenciones al operador que asuma la prestación del servicio en las zonas sin cobertura cobrando hasta 24,99 euros mensuales por un acceso de baja velocidad y con un límite de descargas de 2 Gb.
FACUA.org
España-14/05/2010
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FACUA-Consumidores en Acción critica el elevado precio y la baja calidad del servicio de banda ancha planteado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para extenderlo a las zonas que hoy no tienen cobertura.
Las condiciones, advierte la asociación, est�án or