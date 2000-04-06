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FACUA critica el aumento de grasas vegetales en el chocolate aprobado por la Unión Europea

La Federación denuncia que la inclusión de hasta un 5% de grasas vegetales perjudicará seriamente a los países africanos productores de cacao.

FACUA.org
España-06/04/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) critica la decisión del Parlamento Europeo de autorizar la utilización de hasta un 5% de materias grasas vegetales en la fabricación del chocolate. Esta medida, además de afecta

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