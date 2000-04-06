FACUA critica el aumento de grasas vegetales en el chocolate aprobado por la Unión Europea
La Federación denuncia que la inclusión de hasta un 5% de grasas vegetales perjudicará seriamente a los países africanos productores de cacao.
FACUA.org
España-06/04/2000
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) critica la decisión del Parlamento Europeo de autorizar la utilización de hasta un 5% de materias grasas vegetales en la fabricación del chocolate. Esta medida, además de afecta