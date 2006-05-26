FACUA critica el deficiente control del sector de la multipropiedad
La Federación tiene actualmente interpuestas demandas judiciales contra seis empresas dedicadas al tiempo compartido: Mundo Mágico, Vasco de Gama, Espinaquer, Gran Club Vacaciones, Sunset Beach Club y Kumana Tours.
FACUA.org
España-26/05/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica el deficiente control del sector de la mal llamada multipropiedad por parte de las autoridades de Consumo.
Al trascender las actividades de este tipo de empresas del ámbito de una sola comunidad autónoma,