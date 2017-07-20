FACUA critica el respaldo del Gobierno a las gasolineras desatendidas ante la Comisión Europea
La asociación sostiene que este modelo de negocio no tiene "suficientes garantías de seguridad y beneficie al consumidor", tal y como aseguran las autoridades españolas.
FACUA.org
Europa-20/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno central haya mostrado abiertamente su respaldo al negocio de las gasolineras desatendidas ante la Comisión Europea, y en contra del criterio de distintas Comunidades que ya han articulado el rechazo a su implantación a trav