FACUA critica el veto a los consumidores en el diseño del plan nacional de redes de nueva generación
La asociación rechaza la falta de representación de los usuarios en una Agenda Digital en la que sí participan responsables de Google, Telefónica y Vodafone.
FACUA.org
España-26/03/2012
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