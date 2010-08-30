FACUA critica la decisión de Renfe de eliminar la tarifa Última Hora sin previo aviso
La organización considera inaceptable que no hayan anunciado este cambio, tal y como lo hicieron al poner en marcha los descuentos.
FACUA.org
España-30/08/2010
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FACUA-Consumidores en Acción critica la decisión de Renfe de retirar sin previo aviso la tarifa denominada Última Hora, que aplicaba descuentos de hasta el 50% en trenes de larga distancia y alta velocidad.
La organización considera inaceptable que no hayan anu