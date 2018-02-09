FACUA critica la estrategia privatizadora y de desmantelamiento del Estado social del Gobierno de Rajoy
La asociación denuncia la campaña para beneficiar a los planes de pensiones privados, además de fomentar el ahorro privado en "otros planes vitales" como es la educación, mientras debilita lo público.
FACUA.org
España-09/02/2018
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El Gobierno que debería alejarse de la senda privatizadora de los servicios públicos. | Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción critica que el Gobierno siga desmantelando el Estado social de Bienestar al fomentar la inversión de los consumidores en los planes de pensiones privados, al anunciar la aprobación de un real decreto para que las personas que han invertido en esto