FACUA critica la excesiva subida del taxi anunciada por el Ayuntamiento de Madrid
Madrid está entre las ciudades más caras de las 41 analizadas por la asociación, ocupando la séptima posición.
FACUA.org
Madrid-19/11/2008
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FACUA-Consumidores en Acción critica la excesiva subida de tarifas del taxi anunciada por el delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, máxime teniendo en cuenta el importante incremento que ya se produjo en el último año.