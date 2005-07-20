FACUA critica la exclusión de los consumidores de la Comisión Asesora para impulsar la sociedad de la información
La Federación considera que al integrarse casi en su totalidad por representantes del empresariado, sólo puede dar una visión parcial de la realidad y problemas de un sector con más que notables deficiencias regulatorias y en una falta de control sobre las irregularidades de los operadores.
FACUA.org
España-20/07/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Ante el anuncio de la creación, por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de una Comisión Asesora para impulsar la sociedad de la información, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) denuncia que difícilmente aportará soluc