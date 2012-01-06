FACUA critica la falta de medidas contundentes y eficaces por parte de las comunidades autónomas para acabar con los fraudes en rebajas
Exige controles previos para verificar si son reales, coto a la publicidad engañosa de grandes descuentos y que se apliquen sanciones proporcionales a las irregularidades que trasciendan a los consumidores.
FACUA.org
España-06/01/2012
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FACUA-Consumidores en Acción critica la falta de medidas contundentes y eficaces por parte de las comunidades autónomas para acabar con los fraudes en rebajas.
Y ello fruto de inspecciones que no se centran en localizar falsos descuentos ni publicidad engañosa en la qu