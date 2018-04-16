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FACUA critica la nefasta regulación del bono social: solo accede el 13% de los hogares que estimó el Gobierno

Hasta el momento, el Ejecutivo ha aceptado 319.000 solicitudes, poco más de la mitad. El Ministerio de Energía aseguró que se acogerían 2,5 millones de hogares.

FACUA.org
España-16/04/2018
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FACUA-Consumidores en Acción critica la nefasta gestión del Gobierno de Mariano Rajoy en la regulación del denominado bono social eléctrico. Hasta el momento, el Ejecutivo ha aceptado 319.000 solicitudes, poco más de la mitad. El Ministerio de E

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