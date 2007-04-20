FACUA critica la nueva Orden sobre resolución de reclamaciones en telecomunicaciones
No obliga a atender las reclamaciones por teléfono, ni resuelve los problemas de las altas no solicitadas y el cobro de facturas a los usuarios después de haber cambiado de compañía.
FACUA.org
España-20/04/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que la Orden del Ministerio de Industria que publica hoy el BOE sobre la resolución de reclamaciones en telecomunicaciones es una norma paternalista y claramente insuficiente para la protección de los usuarios.<