FACUA critica la pasividad del Gobierno ante el alarmante incremento de las reclamaciones en el sector bancario
La Asociación considera que la falta de iniciativa reguladora demuestra una vez más como el Ejecutivo claudica ante los deseos de la banca en vez de garantizar los derechos de los consumidores.
FACUA.org
España-01/09/2011
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