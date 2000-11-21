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FACUA critica la postura del Gobierno central al trasladar a los usuarios de gas natural la subida de los carburantes

Esta injustificada subida supera con creces el Indice de Precios al Consumo (IPC) interanual.

FACUA.org
España-21/11/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) critica la postura del Gobierno central de trasladar directamente a los consumidores la situación inflacionista provocada por el encarecimiento del petróleo y la depreciación del euro

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