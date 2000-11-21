FACUA critica la postura del Gobierno central al trasladar a los usuarios de gas natural la subida de los carburantes
Esta injustificada subida supera con creces el Indice de Precios al Consumo (IPC) interanual.
FACUA.org
España-21/11/2000
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