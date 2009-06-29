FACUA critica la subida de la luz que entrará en vigor el 1 de julio
La asociación cree que la TUR acabará convirtiéndose en una tarifa disuasoria en lugar de en un referente para evitar precios excesivos en el mercado libre.
FACUA.org
España-29/06/2009
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FACUA-Consumidores en Acción critica la subida de la luz aprobada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio al considerarla excesiva teniendo en cuenta la coyuntura económica actual y el considerable incremento aplicado en el recibo eléctrico el pasado enero.