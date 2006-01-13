FACUA critica las decisiones inflacionistas del Gobierno en sectores claves para la economía de los consumidores
La Federación considera preocupante el nuevo incremento interanual del IPC, que en 2005 se situó en el 3,7%.
FACUA.org
España-13/01/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica las decisiones inflacionistas tomadas por el Gobierno durante el último año en sectores claves para la economía de los consumidores, pese a las previsiones de una nueva en el IPC interanual, como finalmente