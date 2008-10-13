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FACUA critica las subidas inflacionistas y lesivas para los usuarios aplicadas por Industria en el gas natural

En 2008, las tarifas fijadas por el Gobierno han acumulado incrementos del 19,4% en el término variable y el 4,9% en el fijo para los usuarios domésticos.

FACUA.org
España-13/10/2008
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FACUA-Consumidores en Acción critica las subidas inflacionistas y lesivas para los intereses de los usuarios aprobadas para el gas natural por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

FACUA advierte que en 2008, las tarifas fijadas por el Gobierno han acumulado incrementos d

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