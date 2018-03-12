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FACUA critica otro mazazo del Gobierno a los pensionistas: no habrá ayudas de 200 euros para suministros

El borrador del Plan de Vivienda contemplaba el abono de esta cantidad para ayudar al pago de suministros básicos a los mayores con menores niveles de renta.

FACUA.org
España-12/03/2018
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FACUA-Consumidores en Acción rechaza que el Gobierno haya suprimido la ayuda de 200 euros que el Plan de Vivienda 2018-2021 pretendía dirigir a mayores con problemas económicos para hacer frente al pago de suministros básicos y otros gastos asociados a la vivienda, com

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