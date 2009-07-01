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FACUA critica que a partir del 1 de julio enviar un SMS nacional sea más caro que hacerlo en 'roaming'

El envío de un mensaje de texto en España con las grandes compañías será un 36,4% más caro que hacerlo desde otro país de la UE.

FACUA.org
España-01/07/2009
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FACUA-Consumidores en Acción critica que a partir de este miércoles, 1 de julio, enviar un SMS en roaming costará a los usuarios 0,11 euros más impuestos indirectos, mientras que hacerlo en territorio nacional seguirá costando 0,15 euros más IVA co

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