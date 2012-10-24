FACUA critica que Agricultura no dé participación a los consumidores en la regulación del ibérico
Hasta el momento, sólo ha tomado a los productores y empresarios del sector como partes implicadas, ignorando a los consumidores como principales afectados.
FACUA.org
España-24/10/2012
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