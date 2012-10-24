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FACUA critica que Agricultura no dé participación a los consumidores en la regulación del ibérico

Hasta el momento, sólo ha tomado a los productores y empresarios del sector como partes implicadas, ignorando a los consumidores como principales afectados.

FACUA.org
España-24/10/2012
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FACUA-Consumidores en Acción critica que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no dé participación a los consumidores en la modificación de la norma de calidad del ibérico.

La asociación no comprende c&

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