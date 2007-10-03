FACUA critica que el INC sólo controle la venta de billetes de avión a petición de Bruselas tras declararse "incompetente" ante sus denuncias
Se limitó a derivar a las comunidades autónomas las denuncias contra veinticuatro aerolíneas y agencias de viajes presentadas por la Federación en enero y junio.
FACUA.org
España-03/10/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera inaceptable que haya sido necesaria la petición de Bruselas para que el Instituto Nacional del Consumo (INC) actúe sobre las irregularidades en la venta y publicidad de billetes de avión por Internet. El