FACUA critica que el teléfono de atención al cliente de Sevillana de Electricidad deje de ser gratuito para costar más caro que una llamada provincial
La llamada de información al cliente, que anteriormente se realizaba a través de una línea 900, cuesta ahora al usuario más de 15 pesetas por minuto.
FACUA.org
Andalucía-16/05/2001
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera lamentable que los usuarios que necesiten realizar una consulta o reclamación a través del teléfono de atención al cliente de Sevillana de Electricidad ya no puedan ha