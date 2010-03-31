FACUA critica que Fomento no regula los derechos de los usuarios ante cancelaciones de transportes por huelgas
Demanda una mejora en los derechos a compensaciones por retrasos y cancelaciones, que incluya los motivados por huelgas como la que se produce este miércoles en Renfe.
FACUA.org
España-31/03/2010
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FACUA-Consumidores en Acción critica que el Ministerio de Fomento siga sin regular los derechos de los usuarios ante cancelaciones y retrasos en el transporte cuando están motivados por huelgas como la que se produce este miércoles en Renfe.
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