FACUA critica que la ley de segunda oportunidad dificulta la reestructuración de la deuda hipotecaria
La supuesta gran medida del Gobierno para evitar el drama de los desahucios impone unas condiciones que, comparadas con las de la norma que existía con anterioridad, son aún más difíciles de cumplir.
FACUA.org
España-20/05/2015
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