FACUA critica que la marca 'Calidad Certificada' no supone ninguna garantía añadida de calidad a los productos
La Consejería de Agricultura va a avalar productos sin establecer unos estándares concretos de calidad.
FACUA.org
Andalucía-06/11/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) critica que la marca de la Consejería de Agricultura y Pesca Calidad Certificada aprobada hoy por el Consejo de Gobierno no supondrá ninguna garantía añadida de calidad para los