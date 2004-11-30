FACUA critica que la propuesta del Gobierno sobre las tarifas de Telefónica sigue la línea del anterior Ejecutivo y perjudica a las economías domésticas
La Federación considera ridícula la bajada del 1% propuesta por el Gobierno en las tarifas y se muestra contraria a la nueva subida del 2% en la cuota de abono, que es habrá incrementado en 2005 un 80% desde la liberalización de las telecomunicaciones.
FACUA.org
España-30/11/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) critica que la propuesta conjunta de los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Economía y Hacienda sigue la línea del anterior Ejecutivo y perjudica a las economías domésticas.
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