Nuestras accionesAnte la crisis alimentaria por los pepinos con E.coli

FACUA critica que los gobiernos central y andaluz todavía no se hayan reunido con las organizaciones de consumidores

Independientemente de su origen, casos tan graves como estos ponen de manifiesto la necesidad de reforzar los controles en todas las fases de la cadena agroalimentaria en la UE.

FACUA.org
Europa-31/05/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Ante la crisis alimentaria suscitada por la contaminación de pepinos con una cepa de la bacteria E.coli, FACUA critica que ni los ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ni de Sanidad, Política Social e Igualdad se hayan reunido aún con las organizaciones

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos