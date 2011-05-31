FACUA critica que los gobiernos central y andaluz todavía no se hayan reunido con las organizaciones de consumidores
Independientemente de su origen, casos tan graves como estos ponen de manifiesto la necesidad de reforzar los controles en todas las fases de la cadena agroalimentaria en la UE.
FACUA.org
Europa-31/05/2011
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Ante la crisis alimentaria suscitada por la contaminación de pepinos con una cepa de la bacteria E.coli, FACUA critica que ni los ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ni de Sanidad, Política Social e Igualdad se hayan reunido aún con las organizaciones