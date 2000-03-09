FACUA critica que ninguna Administración actuó contra Telefónica por la campaña sancionada ahora con 1.400 millones
La Federación había denunciado la campaña publicitaria ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Secretaría General de Comunicaciones, el Instituto Nacional de Consumo y la Comunidad de Madrid.
FACUA.org
España-09/03/2000
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Ante la sanción de 1.400 millones de pesetas impuesta a Telefónica por el Tribunal de Defensa de la Competencia por una «conducta restrictiva de la competencia» en el lanzamiento de sus Planes Claros de principios de 1998, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuar