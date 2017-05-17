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FACUA critica que se oculten los nombres de los cuatro bancos multados en 2016 por el Banco de España

La memoria anual del organismo que preside Luis María Linde recoge que hubo sanción a cuatro entidades por ser opacos pero no detalla a cuáles. No aclara si fueron por infracciones leves, graves o muy graves.

FACUA.org
España-17/05/2017
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FACUA-Consumidores en Acción critica que se oculten los nombres de las entidades a las que sancionó el Banco de España en 2016. El organismo que preside Luis María Linde contiene en su memoria anual el número de sanciones impuestas pero obvia lo

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