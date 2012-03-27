FACUA critica que Soria se pliegue, como Sebastián, a los intereses del sector eléctrico
La subida anunciada por el ministro de Energía supondría hasta 5,18 euros mensuales en el recibo del usuario medio.
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España-27/03/2012
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