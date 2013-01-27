FACUA critica que un año después del cierre de Spanair, la legislación sigue sin proteger a los usuarios
Reclama que las aerolíneas depositen fianzas para garantizar que los afectados por quiebras reciban sus indemnizaciones.
FACUA.org
España-27/01/2013
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Este domingo 27 de enero se cumple un año del cese de la actividad de Spanair. FACUA-Consumidores en Acción denuncia la falta de sensibilidad gubernamental ante este caso y los de otras compañías como Air Madrid y Air Comet, dad