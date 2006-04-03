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FACUA da el plante a la Comisión de Precios de Andalucía por su falta de respeto a los representantes de los consumidores

La presidenta del órgano consultivo de la Consejería de Economía y Hacienda convoca con un día de antelación una reunión para aprobar las tarifas de taxis y autobuses de cinco ciudades.

FACUA.org
Andalucía-03/04/2006
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA ha dado el plante a la Comisión de Precios de Andalucía en protesta por su falta de respeto a los representantes de los consumidores, tras haber recibido con un sólo día de antelació

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