FACUA dedica el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores a los inmigrantes
La Federación pone en marcha una campaña bajo el título Los inmigrantes y sus derechos como consumidores.
FACUA.org
Andalucía-14/03/2000
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Mañana miércoles 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, motivo por el cual la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) desarrollará diversas actividades para conmemorar esta fecha. Este