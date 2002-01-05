FACUA demanda a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos que intensifiquen las inspecciones en rebajas dadas las irregularidades de años anteriores y la llegada del euro
La Federación recomienda a los consumidores que valoren el precio rebajado de los productos por encima del aparente ahorro que supongan los descuentos.
FACUA.org
Andalucía-05/01/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) inicia su campaña de información a los consumidores sobre las compras en rebajas demandando a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos que intensifiquen las inspecciones dadas las i