FACUA demanda a la ministra de Sanidad y Consumo que acabe con la publicidad de tabaco en las películas, teleseries y la música
La Federación denuncia en su informe Los persuasores ocultos que la industria del tabaco se sirve de las estrellas del espectáculo para enganchar a los adolescentes. Un análisis sobre cien películas realizado por FACUA reveló que en casi la cuarta parte podían verse marcas de cigarrillos, con Marlboro a la cabeza. Otro estudio, esta vez sobre treinta y seis series de televisión españolas, detectó la presencia de quince marcas de tabaco y reveló que Marlboro y Fortuna estaban entre los diez productos que aparecían en más producciones.
FACUA.org
España-30/05/2003
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