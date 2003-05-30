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FACUA demanda a la ministra de Sanidad y Consumo que acabe con la publicidad de tabaco en las películas, teleseries y la música

La Federación denuncia en su informe Los persuasores ocultos que la industria del tabaco se sirve de las estrellas del espectáculo para enganchar a los adolescentes. Un análisis sobre cien películas realizado por FACUA reveló que en casi la cuarta parte podían verse marcas de cigarrillos, con Marlboro a la cabeza. Otro estudio, esta vez sobre treinta y seis series de televisión españolas, detectó la presencia de quince marcas de tabaco y reveló que Marlboro y Fortuna estaban entre los diez productos que aparecían en más producciones.

FACUA.org
España-30/05/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) demanda a la ministra de Sanidad y Consumo que acelere la trasposición de la directiva europea que adopta nuevas restricciones la publicidad de tabaco. FACUA también pide que se endurezca el

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