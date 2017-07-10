FACUA demanda a la Región de Murcia actuaciones para recuperar las banderas azules perdidas en sus playas
La delegación territorial de FACUA en Murcia denuncia que la comunidad ha perdido todas sus banderas azules, 16, lo que la convierte en la región en la que más distintivos de calidad han sido retirados.
FACUA.org
Murcia-10/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia para reivindicar actuaciones concretas que permitan recuperar para el próximo verano las numerosas banderas azules que se han perdido en sus playas a