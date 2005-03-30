FACUA demanda a Pepsi la retirada del 'spot' protagonizado por unos obreros sin medidas de seguridad que juegan con una botella a gran altura
La Federación advierte que el anuncio vulnera la Ley de Televisión sin Fronteras y la Ley General de Publicidad.
FACUA.org
España-30/03/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) se ha dirigido a Pepsico España para solicitarle la retirada de su último anuncio televisivo de Pepsi, en el que trabajadores de una construcción situados a gran altura desprovistos de cascos, arneses, redes de pro