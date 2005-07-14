FACUA demanda a Sanidad e Industria que tomen ejemplo del Gobierno canadiense y recomienden reducir el uso de teléfonos móviles
La Federación pide al Gobierno que deje de fiarse ciegamente de las multinacionales de la telefonía móvil y empiece a reaccionar a las advertencias que lanzan cada vez más estudios científicos.
FACUA.org
España-14/07/2005
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