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FACUA demanda a Sanidad e Industria que tomen ejemplo del Gobierno canadiense y recomienden reducir el uso de teléfonos móviles

La Federación pide al Gobierno que deje de fiarse ciegamente de las multinacionales de la telefonía móvil y empiece a reaccionar a las advertencias que lanzan cada vez más estudios científicos.

FACUA.org
España-14/07/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda a los ministerios Sanidad y Consumo e Industria, Turismo y Comercio que tomen ejemplo del Gobierno canadiense y recomienden reducir el uso de teléfonos móviles ante los posibles riesgos para la salud de sus radiac

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