FACUA demanda a Sanidad que investigue si la dioxina cancerígena detectada en Holanda y Bélgica en piensos para el ganado ha entrado en España
La Federación pide al Ministerio de Sanidad y Consumo que informe a los consumidores sobre las medidas que está llevando a cabo tras el cierre de 148 granjas en Holanda y Bélgica al aparecer una dioxina cancerígena en el pienso de los animales.
FACUA.org
España-04/11/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda al Ministerio de Sanidad y Consumo que investigue si la dioxina cancerígena detectada en alimentos para el ganado en 140 explotaciones ganaderas holandesas y ocho belgas ha entrado en España, entre otras ví