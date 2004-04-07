FACUA demanda al futuro Gobierno que modifique la normativa que regula las preasignaciones telefónicas para acabar con las estafas a los usuarios
Desde 2001, usuarios de toda España vienen denunciando el secuestro de líneas por parte de Auna, que ha llegado a falsificar firmas para simular solicitudes de alta en el servicio de marcación directa, y, en menor medida, Uni2.
FACUA.org
España-07/04/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda al futuro Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que modifique la normativa que regula las preasignaciones telefónicas para acabar con las estafas que vienen produciéndose en el sector desde