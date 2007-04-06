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FACUA demanda al Gobierno medidas eficaces para impulsar la bajada de las tarifas de móviles, entre un 8,5 y un 48,6% más caras que la media de la UE

El último informe de la Comisión Europea pone de manifiesto que las diferencias entre España y los países con las tarifas más económicas llegan a alcanzar hasta el 293,5%.

FACUA.org
España-06/04/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda al Gobierno medidas eficaces para impulsar la bajada de las tarifas de móviles, que son entre un 8,5 y un 48,6% más caras que la media de los países de la Unión Europea (UE).

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