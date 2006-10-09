FACUA demanda cambios en la normativa que regula los cambios de operador telefónico para evitar los fraudes
Desde 2001, la Federación recibe denuncias por irregularidades como las que está investigando ahora un juzgado de Barcelona.
FACUA.org
España-09/10/2006
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Ante los cientos de contrataciones fraudulentas de líneas telefónicas de Ono que están siendo investigadas por un juzgado de Barcelona, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) recuerda al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que la deficiente norm